Мнение: Плоды «отравленного дерева»

В четверг общался с Вадимом Кобзевым, адвокатом отставного генерал-лейтенанта ФСБ Сергея Солодовникова, которого два года назад приговорили к 16 годам колонии. Дело это было совершенно мутным. А сейчас всплыли некоторые подробности, которые и хотел обсудить с Вадимом, договорившись о встрече.

Но в пятницу, 13-го октября Кобзева и еще двух адвокатов Басманный суд Москвы отправил в тюремные камеры.

По версии следствия, «адвокаты, используя свой статус для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Мой коллега Леонид Никитинский написал «с точки зрения «юридического позитивизма» у арестованных адвокатов Навального, увы, весьма печальные перспективы».

Оставлю здесь комментарий Леонида Васильевича, к слову, кандидата юридических наук и человека, который еще в 80-х годах прошлого века, работая тогда в «Комсомольской правде», ввел в обиход слово «БЕСПРЕДЕЛ».

«Судя по данным, которые обнародовали сторонники Навального за рубежом, основой обвинения, которое будет предъявлено его адвокатам, станет передача через них «на волю» неких посланий, которые могут не вписываться в формальные рамки защиты по конкретным делам.

Логика следствия проста, как лопата. Навальный создал «экстремистскую организацию» — это зафиксировано приговором Мосгорсуда от 4 августа по статье 282.2 УК РФ, который вступил в законную силу после отклонения апелляции с 26 сентября. Этот приговор (оставим в стороне его обоснованность и политическую составляющую) образует так называемую преюдицию — доказывать факт создания «организации» уже не надо.

В последнее время российским судьям так часто приходится переходить грань формального «легизма», что тут они просто вздохнут с облегчением.

«Экстремистская организация», как водится, распространяет «призывы к экстремизму», в том числе от лица Навального, находящегося в строгой изоляции. Как они просачиваются сквозь замки и решетки?

Следствие, которое велось несколько месяцев и опирается, очевидно, на оперативные данные из мест заключения Навального, будет доказывать, что во время свиданий с адвокатами тот передавал им в какой-то форме какие-то тезисы, которые сторонники Навального, находящиеся на свободе, затем облекли в форму «призывов» и распространили. Единственная оговорка состоит в том, что «участие в деятельности организации» взятых под стражу адвокатов надо будет доказывать не по принципу «других вариантов нет», а предметно: когда, что, как и в какой форме Навальный (пока предположительно) им передавал.

Теоретически это оставляет какой-то шанс выйти на свободу хотя бы кому-то из троих.

Обвинения Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру будут предъявлены очно, а возможно, кому-то еще из адвокатов Навального, кто находится не в России, — заочно, что сделает их возвращение к его защите невозможным.

С политической точки зрения перекрытие для Навального каналов связи с внешним миром можно связать и с предстоящими президентскими выборами, но до вступления его «экстремистского» приговора в силу (26 сентября) такая комбинация в отношении адвокатов юридически и не получалась. Так что этот прецедент сам по себе пока не создает рисков для тех адвокатов, которые защищают обвиняемых по другим статьям УК. Тут зацепка именно в «экстремистской организации». Отдельного состава преступления в виде передачи от «арестантов» приветов «на волю» в УК РФ нет, и до сих пор такая практика преследовалась только отстранением от участия в защите.

В американской судебной практике это называется «плодами отравленного дерева». Когда «экстремистское» дело Навального — рано или поздно — будет пересмотрено и приговор отменен, «плоды» разделят его судьбу сами собой.

А до тех пор из «отравленного дерева» можно выпилить еще кучу таких же сучьев против «соучастников». Для сведения: срок за «участие в деятельности экстремистской организации» по части 2 статьи 282.2 УК — от 2 до 6 лет.

На снимках: Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер в Басманном суде МОсквы, фотографии отсюда

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