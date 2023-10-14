Каждая россиянка, отказавшаяся от учёбы в вузе ради рождения ребенка, получит именную лужайку

В думском комитете по молодежной политике анонсировали проект госпрограммы, которая поспособствует улучшению демографической ситуации и поможет в озеленении России.

Его оперативно разработали в ответ на недавнее высказывание главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анны Кузнецовой о том, что «первые дети должны родиться, когда маме примерно 20 лет».

– Идея нашей госпрограммы в том, что нужно достойно награждать желание молодых девушек как можно раньше исполнить свой материнский долг перед Родиной, — пояснил руководитель комитета по молодёжной политике Артем Метелев.

Такой наградой, по замыслу разработчиков, должна стать именная лужайка в Материнском саду. Материнские сады предполагается разбить в каждом российском городе до 2030 года. На каждой клумбе в них будут установлены декоративные таблички с именами молодых матерей.

В комитете по вопросам семьи, женщин и детей идею в целом одобрили, но предлагают ее развить и разбивать не просто сады, а оранжереи – с тем, чтобы каждая юная роженица, кроме именной лужайки, могла получить от государства букет цветов на выписку из роддома.

– Это было бы очень символично, ведь дети, как известно, — цветы жизни, — комментирует задумку Анна Кузнецова.

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