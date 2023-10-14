Советы IT-эксперта: Как продлить время работы смартфона

Отключение автоматического поиска Wi-Fi сетей на смартфоне может значительно увеличить время работы устройства от одной зарядки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Никиту Мокеева, IT-эксперта и одного из основателей блога Pchinka blog.

Мокеев утверждает, что отключение нескольких функций на смартфоне может сэкономить до 10% заряда в течение дня. Эта рекомендация особенно актуальна для устройств, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации.

Среди функций, которые эксперт рекомендует отключить, находятся: автопоиск Wi-Fi сетей, автозапуск приложений, виброотклик и другие. Кроме того, Мокеев советует отключить системный сервис печати, который постоянно сканирует окружающие устройства в поисках принтеров, чтобы ускорить печать документов. Ранее пользователи должны были включать эту функцию вручную, но разработчики решили сделать ее стандартной.

Следует отметить, что эти рекомендации не имеют смысла для новых устройств с неизношенными аккумуляторами. Однако для смартфонов, которым уже два года и более, советы могут быть полезными.