 

Спикер СФ Матвиенко заявила, что товарооборот России и Турции превысил $60 млрд

14.10.2023, 16:05, Разное
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Нью-Дели, что объем товарооборота между Россией и Турцией за год превысил $60 млрд. Этот значительный рост свидетельствует о том, что взаимное сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне.

Сенатор Матвиенко также подчеркнула, что основным и весьма заметным направлением сотрудничества между Россией и Турцией является сфера энергетики. В Турции успешно ведется строительство четырех энергоблоков АЭС “Аккую”, при этом проект находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Москва и Анкара находятся в процессе обсуждения проекта по строительству газового хаба в Турции. Эти усилия свидетельствуют о стремлении к укреплению торговых и экономических отношений между двумя странами.


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