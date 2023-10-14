Спикер СФ Матвиенко заявила, что товарооборот России и Турции превысил $60 млрд

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Нью-Дели, что объем товарооборота между Россией и Турцией за год превысил $60 млрд. Этот значительный рост свидетельствует о том, что взаимное сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне.

Сенатор Матвиенко также подчеркнула, что основным и весьма заметным направлением сотрудничества между Россией и Турцией является сфера энергетики. В Турции успешно ведется строительство четырех энергоблоков АЭС “Аккую”, при этом проект находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Москва и Анкара находятся в процессе обсуждения проекта по строительству газового хаба в Турции. Эти усилия свидетельствуют о стремлении к укреплению торговых и экономических отношений между двумя странами.