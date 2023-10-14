Продовольственные фонды Франции столкнулись с трудностями из-за инфляции

Благотворительная организация Les Restos du cœur, которая раздаёт продукты нуждающимся французам, сказала о финансовых проблемах на фоне инфляции и большого спроса, пишет BFM TV. Все люди, обращающиеся туда за помощью, сильно обеспокоены: из-за маленьких зарплат и роста цен для них это порой единственный способ свести концы с концами.

Вот уже год Давид раз в неделю приходит набрать продуктов в благотворительную организацию Les Restos du cœur («Рестораны от всего сердца»).

ДАВИД, получает помощь в Les Restos du cœur: Я получаю небольшую зарплату, так что хорошо, что у нас есть Les Restos du cœur, чтобы свести концы с концами. Это организация жизненно важна для многих — для всех, кому требуется помощь.

Недавнее предупреждение ассоциации о финансовых проблемах, разумеется, беспокоит всех получающих помощь.

ДИДЬЕ, получает помощь в Les Restos du cœur: Без них невозможно. Инфляция подскочила слишком высоко. У меня немного денег, так что жить очень сложно. Честно скажу, без них мы будем в полной растерянности.

ОРЕЛИЯ, получает помощь в Les Restos du cœur: Без них у нас больше ничего не будет. У нас даже нет денег для того, чтобы что-то купить в магазине.



Без финансовой поддержки организация Les Restos du cœur будет вынуждена сократить количество человек, которым она сможет помочь этой зимой. При этом подающих заявку всё больше — в этом центре в Руане число посетителей выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

БРИЖИТТ, восемь лет работает волонтёром в Les Restos du cœur: Сейчас я зарегистрировала 1317-го человека, даже скорее семью. Никогда ещё не видела таких цифр.

В результате на полках всё меньше продуктов.

ДИДЬЕ: У вас есть макароны?

СОТРУДНИК: Нет.

РЕНЕ РИКЕ, глава отдела по связям с общественностью Les Restos du cœur в руанском регионе: На фоне инфляции, повышения цен на продовольствие и электричество… Те проблемы, с которыми сталкиваются приходящие к нам, — мы с ними тоже столкнулись.

В 2023 году число розданных продуктовых наборов резко подскочило. По сравнению с прошлым годом организация передала нуждающимся на 28 миллионов больше продуктов, притом что год ещё не закончился.

Дата выхода в эфир 12 октября 2023 года.

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