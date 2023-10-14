 

КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

14.10.2023, 15:40, Новости дня
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Северная Корея пригрозила нанести мощный удар по развернутым на Корейском полуострове стратегическим объектам США, после того как атомный авианосец США Ronald Raegan зашёл в военно-морскую базу в городе Пусан, пишет Arirang News. По данным телеканала, в Южной Корее моряки ВМС США примут участие в мероприятиях, направленных на укрепление отношений между военно-морскими силами двух стран и их населением.

Второй раз в этом году американский атомный авианосец пришвартовался в южнокорейском портовом городе Пусан, что знаменует 70-ю годовщину альянса Сеула и Вашингтона. Наш корреспондент Бэ Ын Чжи объясняет, что это означает для региона.

В качестве демонстрации силы против Северной Кореи корабль ВМС США Ronald Raegan и его боевая группа находятся сейчас в Пусане с пятидневным визитом. Американский атомный авианосец находится в Южной Корее впервые за семь месяцев, после того как в конце марта в Пусане пришвартовался авианосец Nimitz.

До прибытия в четверг, в начале этой недели корабль принял участие в трёхсторонних морских учениях с Южной Кореей и Японией в международных водах к юго-востоку от острова Чеджудо.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что этот визит является частью обязательств Вашингтона по повышению «регулярной видимости» американских стратегических сил и средств на Корейском полуострове в ответ на развитие ядерной программы Северной Кореи.

Представитель авианосной ударной группы заявил, что, хотя авианосцы ВМС США часто бывают в Южной Корее, время нынешнего визита делает его особенным.

СЕТ КЁНИГ, представитель ВМС США: Этот визит особенный, поскольку он проходит накануне 70-й годовщины заключения договора о взаимной обороне между нашими странами.

Он добавил, что их цель — укрепление оперативной совместимости на море, достижение общих целей и построение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Пока авианосец будет находиться в Пусане до следующего понедельника, моряки ВМС США примут участие в мероприятиях, направленных на укрепление отношений между военно-морскими силами двух стран и их населением.

Между тем прибытие авианосца вызвало гнев Северной Кореи, которая видит в размещении столь мощной американской военной единицы серьёзную угрозу безопасности.

В пятницу государственные СМИ страны пригрозили нанести «самый мощный и незамедлительный первый удар», заявив, что ядерная доктрина позволяет режиму предпринять необходимые действия, такие как упреждающее применение ядерного оружия, в случае, если там посчитают, что нападение с применением ядерного оружия неизбежно.

В последний раз корабль ВМС США Ronald Raegan заходил в Южную Корею в сентябре прошлого года, когда Северная Корея в знак протеста провела испытания баллистических ракет. Поэтому существует вероятность того, что во время пребывания авианосца в Пусане страна может пойти на новые провокации.

Бэ Ын Чжи, Arirang News.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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