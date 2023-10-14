Мнение: «Цены на нефть останутся высокими», опустошение резервов США и падение акций зелёной энергетики

1. В Евросоюзе, кажется, смирились с тем, что цены на нефть не удастся обрушить, что энергия для европейцев теперь всегда будет дорогой. Приятно, что бороться с высокими ценами предлагают прежними методами, то есть теми самыми методами, которые проблему высоких цен и создали. Нам глупость наших соседей на руку (ссылка):



Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в беседе с газетой La Tribune Dimanche заявила, что цены на нефть останутся высокими и с этим нужно смириться. Интервью опубликовано на сайте ЕЦБ.

По ее словам, это должно подтолкнуть ЕЦБ к более активной борьбе с изменением климата и к переходу к энергетической структуре, менее зависимой от ископаемого топлива и внешних поставщиков. <…> Ранее Лагард заявила, что экономические модели, которые применяются в Европе, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам.

2. Проблемы с нефтью терзают и США. За год объём нефтяных резервов в стране упал более чем вдвое (ссылка):





Стратегические нефтяные резервы США на дне

Стратегические нефтяные резервы (SPR) США находится на самом низком уровне с 1980-х гг. и достаточны для покрытия 17-дневных потребностей США.

SPR — это резервная система, созданная в 1970-х годах, позволяющая США без каких-либо проблем продолжать использование нефти в течение как минимум 100 дней в случае любого кризиса.

Из-за роста цен после нефтяного эмбарго в отношении России, Вашингтон регулярно выбрасывал нефть из стратегических хранилищ на внутренний и внешний (в основном европейский) рынок, чем по замыслу авторов должен был предотвращать возможный чрезмерный рост стоимости топлива.

Несмотря на то, что большинство экспертов предупреждало о кратковременности этой меры, политические мотивы преобладали.

Пришло время расплаты. Снижение цен закончилось, так же как и нефть в резервах. Теперь, чтобы пополнить запасы, США нужно покупать нефть по более высоким ценам, что снова вызовет их рост на внутреннем рынке.

Цель администрации Байдена – удержать рост цен на бензин в США до следующих выборов. Полагаю, он хотел бы продолжать опустошать резервы и дальше, однако далеко не факт, что резервов хватит — особенно если учесть, что конфликт между Израилем и Палестиной обещает перерасти в полномасштабную войну.

3. Стоимость акций компаний в сфере традиционной углеводородной энергетики на американском рынке с начала года осталась примерно на том же уровне, тогда как акции зелёной возобновляемой энергетики упали примерно на 30% (ссылка):

Глава одной из крупнейших западных энергетических компаний объясняет, в чём дело (ссылка):

Мировая энергетика сейчас построена на самых дешевых источниках энергии, декарбонизация приведет к росту цен на электричество, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе конференции Adipec.

“Сейчас у нас система, которая была организована с помощью самых экономически выгодных источников энергии. Нефть – это самый экономически эффективный источник, который мы когда-либо находили. Капитальные затраты на строительство ветрового парка в 5 раз выше стоимости нефтяной платформы. Люди говорят, что это бесплатно, операционные затраты низкие, но капитальные затраты огромны!” – сказал он.

“Потребители (энергии) должны понимать, что энергопереход будет иметь стоимость, и в этом основная сложность энергоперехода. И правительства, если они говорят “да” (энергопереходу) должны найти способ сделать это постепенно. Что неправильно в таких дискуссиях – слышать, что солнечная энергия ничего не стоит и энергопереход ничего не стоит. Солнечная электростанция работает лишь 20% времени, это не дает чистой, устойчивой энергии” – добавил Пуяннэ.

Оно и понятно. Мы выкачиваем нефть из-под земли, не наоборот. Нефть обречена дорожать.