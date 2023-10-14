 

Президент Франции впервые в истории страны обратится к нации на арабском языке

14.10.2023, 15:33, Разное
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Президент Франции усиленно изучает арабский язык и готовится в ближайшие дни обратиться к нации на нём, об этом сообщили источники Agence France-Presse в Елисейском дворце.

Главу государства волнуют массовые антисемитские демонстрации и ужесточившиеся погромы.

С начала нового конфликта на Ближнем Востоке французы еженедельно сжигают на 120% автомобилей больше, чем раньше. Согласно стандартам национальной полиции, нормой считается не более 80 уничтоженных транспортных средств и не более 20 нападений на евреев за отчётный период, но сейчас ситуация вышла из-под контроля.

В администрации Макрона считают, что первое в истории выступление главы государства на арабском языке поможет ему сблизиться с протестующими французами и в целом способствует налаживанию доверительных отношений с населением. В то же время из 10 случайных прохожих, опрошенных AFP, двое назвали Макрона «кафирской свиньёй», ещё пятеро заявили, что будут голосовать за правых, а остальные не поняли вопроса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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