GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

GSMArena сообщает, что флагман OnePlus 12 будет оснащен тремя основными камерами, одной из которых станет дюймовый фотосенсор Sony IMX989. Эта информация была предоставлена китайским инсайдером Digital Chat Station.

Фотосенсор Sony IMX989 имеет разрешение 50 МП и будет интегрирован в объектив главной широкоугольной камеры. На задней стороне смартфона также разместится 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с матрицей размером 1/2 дюйма и апертурой f/2,2. Кроме того, будет предоставлен телеобъектив с 64-мегапиксельным датчиком OmniVision OV64B для оптического увеличения.

По информации от GSMArena, OnePlus 12 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, что должно обеспечить улучшенную производительность камер в условиях недостаточного освещения.

По данным Digital Chat Station, смартфон OnePlus 12 также будет обладать 6,82-дюймовым экраном с разрешением 3168×1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Он также получит до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Планируется, что новый флагман OnePlus появится в продаже на китайском рынке в декабре 2023 года, а мировой релиз ожидается в начале 2024 года.