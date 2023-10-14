 

Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10.2023, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анастасия Костенко известна тем, что подарила трех малышей бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову. Россияне обращают на известную модель особое внимание в тот момент, когда она в интересном положении.

Так, недавно стало известно, что Костенко беременна четвертый раз. Сегодня знаменитость и ее супруг Дмитрий Тарасов обнародовали пол будущего малыша.

Кроме того, звездная пара закатила вечеринку, на которой присутствовали лишь самые близкие. Тарасов и беременная Костенко признались, что ждут мальчика.

“Я счастлив! Дети — это прекрасно! В душе хотел еще одного сына, да и как Леше противостоять такому количеству девочек в нашем доме?”, — написал Тарасов в социальной Сети.

Стоит отметить, что беременная Костенко переживала за будущего ребенка. Дело в том, что после операции на грудь прошло непродолжительное время.

Ранее супруга Дмитрия Тарасова решила сравнить предыдущие беременности с нынешний. По словам беременной Костенко, первые триместры ее ужасно мучил токсикоз.

Такого с ней не случалось ранее. Ей становилось плохо даже от того, что она просто лежит на диване.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Израиль объявил Максима Каца в розыск после того, как он назвал события в секторе Газа войной

15.10 / Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

15.10 / Supercharged: Apple представит сразу три модели iPad уже 17 октября

15.10 / Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

15.10 / Покинул Россию – куда судьба занесла Филиппа Киркорова

15.10 / Мнение: ХАМАС поблагодарил Путина

15.10 / Скончался актер из “Затерянных в космосе” Марк Годдар

15.10 / 200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

15.10 / В России создадут новый Международный олимпийский комитет

15.10 / Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика