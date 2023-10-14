В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

В октябре 2023 года компания Sony обнародовала названия 11 новых игр, которые будут доступны для подписчиков некоторых тарифов PS Plus. Информацию о таком обновлении предоставили в официальном блоге PlayStation.

Среди новых проектов появились такие хиты, как “Gotham Knights”, “Dark Pictures: House of Ashes”, “Disco Elysium: The Final Cut”, “Alien Isolation”, “FAR: Changing Tides”, “Outlast 2”, “Gungrave G.O.R.E.”, “Elite Dangerous”, “Eldest Souls”, “Dead Island: Definitive Edition” и “Roki”.

Все эти игры станут доступны для скачивания с 17 октября 2023 года. Для того чтобы иметь доступ к ним, пользователь PlayStation должен подписаться на PS Plus с тарифами Extra, Premium или Deluxe.

Кроме того, подписчикам PS Plus Premium будут доступны дополнительные классические игры, среди которых файтинги “Tekken 6” и “SoulCalibur: Broken Destiny”, а также веселая игра для вечеринок “Ape Escape Academy” и загадочный пазл “IQ Final”.

Это обновление касается только пользователей, которые подписаны на PS Plus, оно предоставляет им широкий выбор разнообразных игровых возможностей.