 

Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10.2023, 13:33, Разное
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Пленум Верховного суда 12 октября поставил точку в многолетнем споре о праве на отдых учащейся молодёжи.

С 1 января 2024 года все школьники смогут подать заявление на ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Впервые подобное дело было рассмотрено Ленинским судом Самары в 2013 году. Ученик 10-го класса местной школы потребовал предоставить ему каникулы на две недели в апреле, обязуясь посещать учебное заведение в июле. В иске подросток указал, что как гражданин России он имеет право самостоятельно определять даты своего отпуска.

– Тогда суд в удовлетворении отказал, но молодой человек не сдался и пошёл в вышестоящие инстанции. Через 10 лет уже Верховный суд принял однозначное решение – так же как и работники, школьники имеют право выбирать, когда им уходить в отпуск, – сообщил адвокат Алексей Курицын.

Согласно решению Верховного суда, отпуском школьников являются каникулы, поэтому на учащихся распространяются все нормы Трудового кодекса. Таким образом, если учащийся хочет перенести каникулы, то ему или его законному представителю необходимо обратиться с письменным заявлением в администрацию учебного заведения.

– Не знаю, как эта система будет работать, ибо теперь школам придётся работать круглый год. Ведь детям нужно будет провести пропущенные уроки. Надеюсь, что история с переносом каникул не будет массовой, – высказался министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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