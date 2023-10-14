9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

Известный китайский инсайдер Джефф Пу поделился своими прогнозами относительно будущего iPhone 16 Pro.

Согласно аналитике Пу, диагональ экрана iPhone 16 Pro увеличится на 0,2 дюйма. Это изменение позволит интегрировать террапризму для оптического увеличения, аналогичную той, что присутствует в iPhone 15 Pro. Эта технология будет встроена в телеобъектив с 12-мегапиксельным датчиком.

Кроме того, произойдет улучшение сверхширокоугольной камеры, которую оснастят новой 48-мегапиксельной матрицей. Это первое ее обновление момента ее представления в iPhone 13 Pro.

По словам Пу, iPhone 16 Pro также получит усовершенствованные модули связи, которые включают в себя новый 5G-модем Qualcomm Snapdragon X75, способный достигать скорости загрузки до 7,5 Гбит/с, и поддержку Wi-Fi 7. Скорость Wi-Fi 7 достигает 46 Гбит/с, что в четыре раза превышает производительность Wi-Fi 6.

Базовые версии iPhone 16 и 16 Plus останутся с двумя камерами, они будут оснащены процессором A17 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой Wi-Fi 6e.