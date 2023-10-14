 

Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

14.10.2023, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Образ певца SHAMAN в глазах россиян вполне однозначный: молодой харизматичный вокалист, который всегда уверенно держится на сцене и покоряет сердца миллионов поклонников. Однако мало кто знает, что личность артиста гораздо глубже.

Дело в том, что в биографии певца есть весьма трагичные страницы. В свое время брак SHAMAN пошел крахом. Вокалист был вынужден расстаться с учительницей пения Мариной Рощупкиной.

В свежем интервью Ярослав рассказал, почему отношения с любимой женщиной не задались. По его словам, это случилось на фоне его переезда в Москву.

Супруга не хотела покидать родной Новомосковск. “Она просто не смогла найти себя в этом большом городе. Ей было около 30 лет. Я понимаю, что достаточно сложно начинать все с нуля, когда здесь все налажено – она была завотделением народного пения в музыкальной школе”, — цитирует артиста пресса.

О том, что у его избранницы появился другой мужчина, SHAMAN узнал совершенно случайно, когда “соперник” лежал в больнице. Марина Рощупкина начала встречаться с музыкантом Олегом Паламарчуком, который был частым гостем в доме Ярослава Дронова.

Мать певца SHAMAN вспомнила, что артист очень переживал из-за развода с женой и разлуки с дочерью. Состояние Ярослава настолько встревожило женщину, что она попросила студентов Гнесинки присмотреть за ее наследником.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

14.10 / Мнение: Отмена юридических адресов

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

14.10 / Бояре обсудили проблему массовой миграции из Москвы в Магадан

14.10 / Съемочная группа российского канала попала под обстрел ХАМАС в Израиле

14.10 / Meta начнет удалять контент производства ХАМАС или поддерживающих движение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика