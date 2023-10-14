Мнение: Отмена юридических адресов

Наконец-то! То, о чём мы так долго говорили, может воплотиться в реальность. Депутаты от Новой России и Единой России собираются отменить юридические адреса. Или, точнее, разрешить при регистрации фирмы указывать только адрес электронной почты. Сейчас каждая фирма обязана иметь офис, в офисе — большой письменный стол с зелёным сукном, за столом — строгого секретаря. Если инспектор приходит ногами по указанному адресу, а там его встречает запертая дверь, так как все сотрудники, допустим, выехали на объект, инспектор ставит пометку: «недостоверный адрес». С этого момента включается счётчик: надо за 30 дней или доказать, что адрес таки достоверный, или столкнуться с последствиями — вплоть до принудительного закрытия организации.

Если законопроект примут, эта средневековая практика останется в прошлом. Вместо адреса физического — улица Пушкина, дом Колотушкина — достаточно будет указать адрес электронной почты. Если хотите ознакомиться с источником, то вот ссылка на законопроект на сайте Госдумы. Можно скачать файл ПДФ и прочесть его целиком, там несколько страниц.

Причины, по которым законопроект появился именно сейчас, понятны.

Во-первых, государство осознало, что частный бизнес — основа российской экономики, поэтому бизнесу надо поменьше вредить всякой бюрократией. Юридический адрес — вполне решаемая, но довольно раздражающая проблема для многих фирм. К примеру, бывает так, что несколько месяцев после регистрации фирма не сидит физически ни в каком помещении — просто оформляет документы, заключает договоры и так далее. Но Налоговая требует, чтобы офис ей предъявили немедленно, причём не абы какой, а настоящий, с дубовым столом и секретарём. Проведу аналогию. Это как если бы Налоговая требовала от всех бизнесменов ходить в офисах в красных шортах поверх делового костюма, причём обязательно в специальных шортах, с уникальным куар-кодом на тыльной части.

Раньше проблема решалась просто — покупаешь адрес массовой регистрации за какую-то несущественную сумму, и в ус не дуешь. Сейчас Налоговая стала гораздо сильнее, порядка в стране больше. Поэтому просто купить абы какой адрес нельзя: надо покупать реально существующий адрес, а потом готовиться к тому, что через несколько месяцев Налоговая разоблачит ваш невинный обман, и вам придётся платить за фальшивый адрес ещё раз.

Это была первая причина отменить адреса — снять с бизнеса очередную бесполезную гирю. Вторая причина — развитие айти. В 2023 наши власти уже отлично понимают, что айти — приоритетная отрасль, и что айтишников нельзя удерживать советскими методами, как Королёва с Глушко. Следовательно, чтобы айтишники плодились, чтобы они пребывали в хорошем расположении духа, надо пореже бить их мокрой тряпкой по лицу.

А теперь представьте типичный стартап из двух программистов, что-то в духе Эппл или Микрософт из середины 1970-х. Наши герои пытаются открыть ООО, а им подрезают крылышки на старте: «предъявите договор аренды офиса». Офис им не нужен, они пишут код дома на кухне, в вузе на лекциях, в каких-нибудь модных хипстерских местах, может быть. Но с них требуют живой офис. То есть им надо со старта отдать 60-120 тысяч рублей, которые пойдут даже не на взятку — это было бы не так обидно — а на исполнение прихоти безымянного чиновника, который настолько далёк от компьютеров, что слово «удалёнка» для него пустой звук.

Какой вывод сделает наивная молодёжь, предугадать несложно. «Раз в “этой стране” такое отсталое и такое враждебное к новым технологиям государство, поедем-ка мы лучше с нашим стартапом в другую страну». И в другой стране, что характерно, способных айтишников с радостью примут. Потом, может быть, наши стартаперы ещё 20 раз пожалеют о переезде, но, как показывает опыт, вернутся в Россию далеко не все.

В общем, конкретно сейчас, в 2023, есть хороший шанс на прохождение законопроекта.

Скептики скажут: почту можно взломать, тогда официальные письма и повестки в суд получит нанятый рейдерами хакер. Соглашусь. Системы защиты популярных в России почтовых сервисов привязаны всего лишь к телефону — это зияющая щель в безопасности, которую айти-гиганты не конопатят, так как это проблема пользователей, а не их проблема.

Нормальная защита для почты могла бы выглядеть так:

1. Ввод кода из смс при обычном входе.

2. При входе из подозрительного места — видеосозвон с живым оператором.

3. Белый список ай-пи адресов, с которых можно входить в почту.

4. При смене пароля: ввод кода из пластиковой скретч-карты, которая физически лежит в ящике стола у пользователя и не светится нигде в интернете.

5. При восстановлении пароля: ввод кода из карты плюс видеозвонок в почтовую службу.

6. При утере карты: видеозвонок в офис, потом личный визит в офис почтовой службы или в отделение банка, предъявление паспорта.

Вот тогда да, угонять аккаунты было бы значительно тяжелее, чем сейчас. Но, повторюсь, нашим айти-гигантам всё это не нужно, так как массовый пользователь даже не подозревает, что с безопасностью что-то не так. Владельцы почтовых серверов помельче, возможно, чем-то таким и заморачиваются, но у владельцев небольших сервисов есть другие встроенные проблемы: например, сложности с прохождением спам-фильтров или привычка закрываться с концами каждые 10-15 лет.

Пока что весь наш интернет — это что-то типа большой деревни, в которой заборы закрываются на щеколду, а ключи от дверей в лучшем случае оставляют под ковриками. Хакеры не обворовывают массово всех подряд, так как наша большая деревня населена умственно отсталыми, для которых и щеколда с другой стороны калитки — уже нерешаемая головоломка.

Впрочем, это я уже увлёкся. Сейчас достаточно того, что обычная бумажная почта ещё менее надёжна, чем электронная, так как злодеям перехватить её даже легче. Также очень здорово, что в законе прописана обычная электронная почта, а не очередная кривая система с богомерзкими, насквозь дырявыми ЭЦП.

Надеюсь, что закон об отмене юридических адресов примут единодушно. Если нет, то я с большим интересом послушаю доводы саботажников, которые будут против этого назревшего и перезревшего закона возражать.