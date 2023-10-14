Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

США продолжают обвинять Северную Корею в поставках больших партий боеприпасов в России.

Опираясь на спутниковые снимки, уверяют, что КНДР передает России 1000 контейнеров, в которых могут быть боеприпасы.

Россия и КНДР никак официально не подтверждали заключения соглашения о поставках северо-корейских боеприпасов в России.

При этом никаких юридических препятствий для этих поставок нет.

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