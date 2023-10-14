 

Бояре обсудили проблему массовой миграции из Москвы в Магадан

14.10.2023, 11:33, Разное
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Императорский совет по соблюдению отдельных прав простолюдинов собрался на площадке ведущего телеграфного агентства страны для обсуждения одной из главных проблем России – массовой миграции из стольного града Москвы, Новособянинска и других населённых пунктов Подмосковья в Магаданскую губернию.

«Наша великая столица теряет свою привлекательность. Множество представителей старшего дворянства, купцы, промышленники, артисты продают свои поместья и хоромы, берут ссуды и переселяются в Магадан, а стольный град заселяют холопы с Волги, Малороссии и Кавказа», – заявил князь Калашников.

Выступил на совете и магаданский губернатор, граф Василий Ухов.

«Поддерживаю князя Калашникова и других выступавших бояр. Ладно, мы ещё готовы принимать купцов, артистов, промышленников и даже ремесленников, но на заработки едут же откровенные люмпены, вонючая лимита. Вы бы там как-то своей Москвой что ли занялись: жалованье холопам повысили, да навели порядок на Перекатиполевых лугах*», – резко сказал он.

Посовещавшись, бояре решили не поднимать жалованье москвичам и подмосквичам, но временно отменить крепостное право на территории региона. Нововведение будет действовать год. Затем господа вновь соберутся на совет и обсудят результаты своей инициативы. 

* бывший парк Зарядье

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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