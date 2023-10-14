Съемочная группа российского канала попала под обстрел ХАМАС в Израиле

На въезде в израильский город Ашкелон съемочная группа российского телеканала “Звезда” оказалась под огнем палестинского исламистского движения ХАМАС. Инцидент произошел, когда корреспондент Алексей Дегтярев и оператор Роман Власов выбежали из своего автомобиля, чтобы укрыться от обстрелов. В один из моментов осколок снаряда пролетел между журналистами, едва не задев их.

Дегтярев записал видео, на котором они с оператором пережидают обстрел со стороны ХАМАС. на записи запечатлены разрывы снарядов, а также момент, когда свистящий осколок проходит мимо них. “Ух! По кустам посыпалось. Сегодня я не знаю, проедем или не проедем, пустят нас… Что-то ХАМАС разбаловался совсем”, – прокомментировал ситуацию Дегтярев.

Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль, неопределенное число бойцов проникло из сектора Газа в граничные районы Израиля. В ответ Израиль объявил начало войны и начал проводить широкомасштабные удары по объектам ХАМАС в регионе.