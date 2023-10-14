 

Немецкий эксперт – России будет выгодно ослабление поддержки Украины в результате атаки террористов ХАМАС на Израиль

14.10.2023, 10:54, Новости дня
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Россия активно извлекает выгоду из атаки ХАМАС на Израиль, заявил в интервью N-TV немецкий политолог Томас Йегер. В Москве надеются, что теперь внимание Запада переключится на Ближний Восток, а поддержка Украины ослабнет. А без помощи своих союзников Киев обречён на поражение, предупреждает эксперт.

Какую выгоду из войны в Израиле может извлечь для себя Путин? Вот министр обороны Эстонии даже уверен, что это не случайность, что всё началось в день рождения Путина.

ТОМАС ЙЕГЕР, политолог из Кёльнского университета: Эта дата, пожалуй, не была совпадением. И вы правы, что РФ активно извлекает выгоду из войны в Израиле. Самый главный и важный интерес РФ заключается в том, что она надеется, что военные силы Запада, тех стран, которые поддерживают Украину, теперь будут переброшены на Ближний Восток. На нём теперь будет сосредоточено их внимание.

И тогда поддержка Украины ослабнет. Это самый главный момент. РФ сможет победить Украину только в том случае, если ей не будет оказываться достаточная поддержка, если у Украины будет не хватать военных материалов.

Поэтому сейчас нужно внимательно следить за США, где конгресс по-прежнему недееспособен из-за ряда его республиканских членов. Ведь теперь им нужно согласовать бюджет, в котором будет прописана помощь и для Украины, и для Израиля. Это станет очень важным сигналом России, что Путин просчитался в своих ожиданиях, что поддержка Украины ослабнет.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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