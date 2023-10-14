 

Meta начнет удалять контент производства ХАМАС или поддерживающих движение

14.10.2023, 10:10, Разное
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Американская компания Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также признана экстремистской и запрещена в России, объявила о намерении удалить контент, связанный с ХАМАС или его сторонниками. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

В Meta подчеркнули, что правительство Соединенных Штатов считает ХАМАС террористическим движением. “ХАМАС запрещен на наших платформах, и мы удаляем материалы, которые пропагандируют или поддерживают эту организацию, продолжая при этом поддерживать свободный общественно-политический диалог”, – гласит официальное заявление компании.

Помимо этого там заявили, что будут продолжать размещать новости, связанные с правами человека, и поддерживать нейтральные и критические дискуссии. Для контроля за информацией, поступающей на платформы компании, был создан специализированный оперативный центр, в который входят сотрудники, владеющие арабским и ивритским языками. С 7 октября было удалено или помечено как “тревожное” более 795 тысяч материалов.


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