Meta начнет удалять контент производства ХАМАС или поддерживающих движение

Американская компания Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также признана экстремистской и запрещена в России, объявила о намерении удалить контент, связанный с ХАМАС или его сторонниками. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

В Meta подчеркнули, что правительство Соединенных Штатов считает ХАМАС террористическим движением. “ХАМАС запрещен на наших платформах, и мы удаляем материалы, которые пропагандируют или поддерживают эту организацию, продолжая при этом поддерживать свободный общественно-политический диалог”, – гласит официальное заявление компании.

Помимо этого там заявили, что будут продолжать размещать новости, связанные с правами человека, и поддерживать нейтральные и критические дискуссии. Для контроля за информацией, поступающей на платформы компании, был создан специализированный оперативный центр, в который входят сотрудники, владеющие арабским и ивритским языками. С 7 октября было удалено или помечено как “тревожное” более 795 тысяч материалов.