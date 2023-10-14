Зампред ЦБ РФ Заботкин заявил, что официальная инфляция продолжит расти и к концу года составит 6–7 процентов

Заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин ожидает дальнейшего увеличения уровня инфляции в России. По его словам, к концу 2023 года инфляция в стране может достичь диапазона 6–7%.

Заботкин подчеркнул, что, исходя из данных, полученных с 15 сентября, инфляция, скорее всего, будет приближаться к верхней границе указанного диапазона. Он также прогнозирует, что замедление начнется в середине следующего года, и Центральный Банк намерен достичь цели в 4% инфляции к декабрю 2024 года. ЦБ планирует проводить соответствующую денежно-кредитную политику.

Замглавы Центробанка также подчеркнул, что текущие темпы роста цен в РФ находятся на исключительно высоком уровне. Годовая инфляция к началу октября составила 5,9%, и он ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики будет способствовать изменению этой ситуации.