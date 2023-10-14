 

Опрос RT: большинство американцев хотят видеть Владимира Путина президентом США

14.10.2023, 9:33, Разное
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Согласно опросу Russia Today, каждый второй американец считает, что президент России Владимир Путин способен справиться с экономическими проблемами США и поднять уровень жизни в стране в короткий срок.

При этом Джо Байдена и Дональда Трампа поддерживают всего 10 процентов опрошенных.

Хирург Джек Шепард из штата Мичиган сообщил, что несмотря на поддержку Байдена в прошлом, сейчас он хочет видеть во главе США только Путина.

– Мы с супругой по вечерам смотрим российские новости и видим, что Путин обеспечил российских граждан социальными гарантиями и стабильностью в разы лучше, чем Байден обеспечивает нам, – считает он.

Фермер из штата Айова, Чарли Пейс, с гордостью заявил, что его дочь Кейт повесила постер с российским президентом в гостиной.

– Путин образованный, красивый и харизматичный мужчина, способный добиваться своего, и я уверен, что России очень повезло с таким президентом. Марго, вот этот вариант норм или переделать опять? – цитирует его российское агентство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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