 

Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника

14.10.2023, 8:39, Разное
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Личная жизнь звезды российской эстрады Надежды Бабкиной вызывает у общественности немало вопросов. Уже не один год публика обсуждает отношения певицы с Евгением Гором. Из-за внушительной разницы в возрасте этот союз кажется многим неоднозначным. Народ часто поговаривает о проблемах в паре, а иногда в Сети и вовсе появляются слухи о расставании. Однако Надежда Бабкина и ее возлюбленный по-прежнему вместе.

Многие фанаты задаются вопросом, почему за столько лет отношений царица народной песни до сих пор не вышла за избранника. Нумеролог Фарида Красавкина ответила на него в беседе “Дни.ру”. Оказалось, влюбленные может были бы и рады пожениться, однако, как утверждает специалист, на пути к официальному браку у них есть немало преград.

Нумеролог объяснила, что Надежда Бабкина и Евгений Гор обладают разными характерами. Кроме того, по ее словам, в их отношениях присутствует финансовая и психоэмоциональная зависимость. Как считает эксперт, влюбленные не могут долго находиться вместе, а потому часто расходятся.

“Надежда Бабкина придирается к мелочам, а Евгения это раздражает, потому что он не любит, когда на него давят. Но свои правила он сильно отстаивает”, – рассказала Фарида Красавкина.

Нумеролог считает, что сейчас Бабкиной и Гору хорошо вместе, однако о совместном будущем они не задумываются. Можно предположить, что сделать следующий шаг в отношениях паре мешает несовместимость характеров.

“Энергетически заряженная, она его подавляет своей энергетикой. У нее характер меняется молниеносно. Она может сейчас смеяться, а через 10 минут плакать, а он такой четкий, у него свои правила, свои порядки. А так как она подвластна гиперконтролю, то его это угнетает. Он в этом союзе чахнет, а она расцветает”, – объяснила эксперт.

Но несмотря на трудности, совсем друг без друга влюбленные быть не могут. Специалист считает, что в паре по-прежнему кипит страсть. Но между тем, по мнению нумеролога, в отношениях отсутствует надежность.

“Они не хотят брать ответственность друг над другом. А брак и роспись это огромная ответственность, и они к этому относятся очень серьезно. Такой союз похож на “гостевой брак”, в котором каждый пребывает до тех пор, пока не найдет что-то лучше и интереснее”, – заявила нумеролог.

Впрочем, что бы ни говорили цифры, всю правду о своих отношениях могут знать только певица и ее избранник. Главное, что сейчас Надежда Бабкина счастлива рядом с возлюбленным и довольна своей жизнью.


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