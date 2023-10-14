 

Убийцы из «Хамас» вновь поблагодарили Путина за поддержку

14.10.2023, 7:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия разработала проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Предлагается призвать стороны к прекращению насилия в отношении гражданского населения и освободить заложников.

Выдержки из документа публикует Reuters. По информации британского агентства, Москва передала одностраничный проект коллегам в Совбезе на закрытом заседании в пятницу, 13 октября.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя подтвердил внесение проекта резолюции. По его словам, Россия предлагает призвать к немедленному перемирию. Как утверждает дипломат, часть членов Совбеза ООН позитивно оценили проект резолюции, другие отнеслись к нему сдержанно.

В проекте постановления предлагается призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также предлагается «решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма». Совет Безопасности, по мнению РФ, должен выразить «серьезную озабоченность эскалацией насилия и ухудшением ситуации, в частности большим числом жертв среди гражданского населения». Также Москва предлагает отметить, что «долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами».

Как отмечает Reuters, в проекте постановления ни разу не упоминается «Хамас», который устроил резню в Израиле. Источник агентства утверждает, что Москва ни с кем не советовалась насчет проекта. По его мнению, Россия «явно несерьезна или не согласна с большинством членов Совета». Для принятия документа необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и России.

Президент РФ Владимир Путин призвал Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа, вместе с тем он считает, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту», а Дмитрий Медведев по сути обвинил во всем «англосаксов»:

– Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа.

Тем временем «Хамас» высоко оценил позицию президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту и российские усилия, направленные на поддержку террористов, в том числе на прекращение ударов по их военным объектам в секторе Газа.

– Мы в движении «Хамас» высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там, – говорится в сообщении группировки.

P.S.

«Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну … Напротив, мы пытаемся ее закончить. На протяжении … бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против … была развязана. И никто не считал погибших детей в … Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим»,


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / США создают новое поколение разведспутников для соперничества с Россией и Китаем

14.10 / Клопы могут стать главным «сувениром» парижской Олимпиады

14.10 / Немецкий эксперт – России будет выгодно ослабление поддержки Украины в результате атаки террористов ХАМАС на Израиль

14.10 / Финансирование Украины якобы не в интересах США, а Израиль в деньгах не нуждается

14.10 / Собянин: Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе

14.10 / Москва направит на обновление транспорта 86 млрд рублей

14.10 / “Белого света не видела”: “Папина дочка” выдала горькую правду о съемках сериала

13.10 / Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения

13.10 / “Предал”: дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину

13.10 / Военный эксперт бундесвера – РФ не участвует в израильском конфликте, у неё нет возможностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика