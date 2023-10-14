Убийцы из «Хамас» вновь поблагодарили Путина за поддержку

Россия разработала проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Предлагается призвать стороны к прекращению насилия в отношении гражданского населения и освободить заложников.

Выдержки из документа публикует Reuters. По информации британского агентства, Москва передала одностраничный проект коллегам в Совбезе на закрытом заседании в пятницу, 13 октября.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя подтвердил внесение проекта резолюции. По его словам, Россия предлагает призвать к немедленному перемирию. Как утверждает дипломат, часть членов Совбеза ООН позитивно оценили проект резолюции, другие отнеслись к нему сдержанно.

В проекте постановления предлагается призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также предлагается «решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма». Совет Безопасности, по мнению РФ, должен выразить «серьезную озабоченность эскалацией насилия и ухудшением ситуации, в частности большим числом жертв среди гражданского населения». Также Москва предлагает отметить, что «долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами».

Как отмечает Reuters, в проекте постановления ни разу не упоминается «Хамас», который устроил резню в Израиле. Источник агентства утверждает, что Москва ни с кем не советовалась насчет проекта. По его мнению, Россия «явно несерьезна или не согласна с большинством членов Совета». Для принятия документа необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и России.

Президент РФ Владимир Путин призвал Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа, вместе с тем он считает, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту», а Дмитрий Медведев по сути обвинил во всем «англосаксов»:

– Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа.

Тем временем «Хамас» высоко оценил позицию президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту и российские усилия, направленные на поддержку террористов, в том числе на прекращение ударов по их военным объектам в секторе Газа.

– Мы в движении «Хамас» высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там, – говорится в сообщении группировки.

P.S.

«Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну … Напротив, мы пытаемся ее закончить. На протяжении … бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против … была развязана. И никто не считал погибших детей в … Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим»,