«Даже у войны есть свои правила»

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров выступить против «антисемитизма, антимусульманского фанатизма и ненавистнических высказываний любого рода».

Обращаясь к журналистам перед пятничным закрытым заседанием Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке, он заявил, что ситуация в Газе достигла новой критической черты.

После «ужасающих» террористических атак ХАМАС на Израиль, напомнил Антониу Гутерриш, в результате которых в минувшую субботу погибли более 1200 человек, в том числе были зарезаны и сожжены младенцы, а тысячи гражданских израильтян получили ранения, последовали интенсивные бомбардировки Газы, жертвами которых стали 1800 человек и тысячи были ранены.

– Перемещение более миллиона человек через густонаселенную зону, где идут боевые действия, – туда, где нет ни еды, ни воды, ни жилья, в то время как вся территория [сектора] находится в блокаде, – крайне опасно, а в некоторых случаях просто невозможно, – подчеркнул глава ООН, напомнив о приказе властей Израиля об эвакуации населения северной части сектора Газа в 24 часа. – Больницы на юге Газы уже переполнены и не смогут принять тысячи новых пациентов с севера.

По словам Антониу Гутерриша, система здравоохранения Газы находится на грани коллапса: морги переполнены; 11 медицинских работников погибли при исполнении служебных обязанностей; за последние несколько дней было совершено 34 нападения на медицинские учреждения.

– Мы скорбим по погибшим коллегам, число которых растет с каждым днем, – продолжил Генеральный секретарь. – Я поддерживаю постоянные контакты с лидерами стран региона, сосредоточив внимание на возможности облегчения страданий и предотвращения дальнейшей опасной эскалации на Западном берегу и в других частях региона, особенно на юге Ливана.

ООН необходим немедленный гуманитарный доступ на всей территории Газы, чтобы сотрудники Организации Объединенных Наций могли доставить топливо, продовольствие и воду всем нуждающимся, отметил Антониу Гутерриш.

– Даже у войны есть свои правила, – продолжил он. – Международное гуманитарное право и права человека должны уважаться и соблюдаться; гражданское население должно быть защищено; недопустимо использование его в качестве “живого щита”. Все заложники в Газе должны быть немедленно освобождены.

Глава ООН призвал международное сообщество объединиться для защиты гражданского населения и положить конец бесконечной череде смертей и разрушений.