 

Дочь певицы Глюкозы прилюдно взяла в рот у парня посреди улицы

14.10.2023, 6:10, Разное
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В 16 лет наследница популярной звезды России решила стать взрослой. Девяти классов образования ей хватило сполна, ведь интересуют Рэй, как она сама себя называет, вещи более интересные. Лидия Чистякова занимается вокалом, записывает музыкальные новинки и развлекается с парнями. Причем певица Глюкоза, будучи доброй и любящей мамой, со всем согласна.

Официальный аккаунт Telegram, который принадлежит юной особе, пестрит фото и видеороликами интригующего содержания. Лидия Чистякова уверена в себе и рада комплиментам, которые постоянно пишут ей такие же подростки. Певица Глюкоза сделала достаточно, чтобы дочь стала узнаваемой и широко известной в медиапространстве артисткой.

Но все же со стороны Лидия Чистякова кажется совсем ребенком, которому не хватает внимания. Недавно она опубликовала в профиле видео, на котором прилюдно взяла в рот у парня кукурузу посреди улицы. Пока девушка кусала и кривлялась, вокруг раздавался смех, а саму ее окрестили ондатрой. Кажется, певица Глюкоза поторопилась отпускать дочь на все четыре стороны.

И хотя порой Лидия Чистякова кажется легкомысленной непоседой, все же стоит отдать должное — она стабильно идет к цели покорить российский шоу-бизнес. У нее уже есть достаточно причин гордиться собой. Ее легко продвигает популярная мама, да и наверняка певица Глюкоза только рада устремлениям дочки.


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