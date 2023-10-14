Финансирование Украины якобы не в интересах США, а Израиль в деньгах не нуждается

У США нет сбережений на чёрный день, поэтому все деньги, направляемые в другие страны, приходится занимать у Китая, заявляет сенатор Рэнд Пол в интервью Daily Wire. По словам республиканца, помощь Киеву не в интересах Америки, а Израиль сам достаточно богат и хорошо вооружён, однако вашингтонские политики привыкли «раздавать всем всё».

Прежде чем мы перейдём к теме Китая и COVID, я хочу сделать ещё одну заграничную остановку, в другой потенциальной точке начала третьей мировой войны. Я говорю об Украине. Вы один из немногих в Вашингтоне, кто ещё на ранних этапах призывал к осторожности в нашей политике на Украине. Как нападение на Израиль меняет военные цели на Украине, ситуацию на месте, угрозу более масштабной, глобальной войны? Мы собираемся продолжать финансировать конфликт на Украине? Есть ли выход? Или это будет длиться бесконечно?

РЭНД ПОЛ, сенатор США: У нас нет никаких сбережений на чёрный день, никаких излишков, у нас, откровенно говоря, нет никаких денег, которые можно было бы кому-то отдать. Все деньги, которые мы даём другим странам, нам приходится занимать. По сути, мы занимаем их у Китая, чтобы отправить куда-то ещё.

Но известно, что в Республиканской партии всё больше споров и разногласий по поводу всё новых и новых денег для Украины. Итак, насколько я понимаю, на этой неделе планируется увязать помощь Израилю, гораздо более популярную тему, с Украиной. Но я также слышал, что туда же включат и деньги для Тайваня. Так что тут только держись! Мы просто откроем шлюзы и наводним всё деньгами.

Демократы верят, что надо наводнять экономику нашей страны деньгами, взятыми в долг, точно так же теперь мы наводним напечатанными деньгами экономику иностранных государств. И это неразумно и немудро.

И я прошу о том, чтобы каждый раз, когда это делается, если вы думаете, что это в наших национальных интересах — об Украине я, честно говоря, иного мнения, — но если вы так думаете, то давайте это скомпенсируем. Давайте урежем расходы на что-то другое.

Есть возвращаемые налоговые кредиты для производителей полупроводников примерно на 25 миллиардов долларов — по сути, это материальная помощь компаниям-миллиардерам в нашей стране. Производители чипов, у которых есть миллиарды, если не триллионы, получают деньги налогоплательщиков! Возвращаемый налоговый кредит — это, по сути, благотворительность. Есть новое финансирование налогового управления — 44 миллиарда, которые мы можем забрать у налогового управления.

А есть ещё 1,7 миллиарда долларов для «Талибана»*! Это фонд восстановления Афганистана. Говорится, что деньги посылаются только «в гуманитарных целях», но мы полагаем, что они оказываются в руках «Талибана». Так что в каком-то смысле, когда мы говорим, что боремся с ХАМАС и радикальными исламистами в одном регионе, мы финансируем их в другом! Я в этом вопросе занимаю принципиальную позицию.

Даже в том, что касается Израиля… Я поддерживаю Израиль, поддерживаю «Железный купол», но я обычно прошу, чтобы, если уж мы платим… Люди также должны понять… Эмоции сейчас зашкаливают, но Израиль не испытывает недостатка в деньгах. Израиль — очень богатая страна и, возможно, самая вооружённая в мире, после разве что США. И последние 30 лет мы ежегодно даём им 3,2 миллиарда. У них много денег и много оружия. Вдобавок в декабре прошлого года законом об ассигнованиях был выделен ещё миллиард на «Железный купол». По-моему, никто не говорит, что у них нехватка оружия. Если бы было так, я бы охотно обсудил этот вопрос.

Но я бы всё равно потребовал, чтобы мы взяли средства откуда-то из другого места, где они растрачиваются попусту. У государства полно излишних трат. Но вместо этого демократ ответит вам: «Мы не должны быть вынуждены принимать такие решения, все должны получить желаемое, перед нами не должен стоять такой выбор!» Но ведь в том-то и заключается работа законодателей! В том, чтобы выбирать! Что-то важно, стало быть, что-то другое менее важно. Наша задача расставлять приоритеты. Но это настоящая проблема: мы так не делаем, мы в Вашингтоне просто раздаём всем всё.

В том числе Китаю и той лаборатории в Ухани!

Дата выхода в эфир 12 октября 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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