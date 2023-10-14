Мнение: О позднем прозрении Путина… Признание полного провала?

А помните вот эти слова Нины из «Кавказской пленницы», что «ошибки надо не признавать: их надо смывать… кровью!»? Сейчас она, — фраза, а не «студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» — снова в тренде. Ошибки совершены. Кровь льётся. Ну и признание подоспело. От самого Владимира Путина. Позднее, завуалированное, но всё же.

Правда, не слишком ли поздно?

Российский президент Владимир #Путин заявил, что в рамках предстоящего в 2024 году председательства РФ в Содружестве Независимых Государств он намерен повысить авторитет организации как интеграционного объединения на постсоветском пространстве и даже за его пределами. Для этого нынешний хозяин Кремля намерен провести активную работу по развитию всестороннего сотрудничества в рамках СНГ «на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и… добрососедства». На последнем слове некоторые лидеры стран-членов, наверное, поперхнулись.

Более того, Владимир Путин сообщил, что СНГ будет расширяться за счёт взаимодействия со странами БРИКС и ШОС. К ним смогут присоединиться и другие государства, которые выразят желание сотрудничать в качестве наблюдателей и партнеров, отметил российский лидер. «Важно сообща работать с единомышленниками из других регионов мира, со странами так называемого мирового большинства, глобального Юга, взгляды которых нам очень близки. Налаживанию сотрудничества стран #СНГ и БРИКС российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание», — также подчеркнул он.

Какой неожиданный поворот!

Кремль наконец-то решил вытряхнуть из нафталина объединение, которое пребывает в перманентном кризисе последние лет 15, если не больше. Нет, формально саммиты руководителей стран-членов проводятся. Но их повестка топчется на месте, интеграционные процессы ни в одной сфере не развиваются, а некоторые из участников организации даже успели повоевать друг с другом.

Причём этот кризис — лишь наполовину объективный. Связанный с тем, что «#Россия использует СНГ, пытаясь сохранить старую империю в новой форме и изобретая различные механизмы для этого». А на вторую половину он — рукотворный. И творец его — нынешний российский президент, который ещё в 2005 году заявил, мол, «СНГ создавалось для цивилизованного развода постсоветских стран, а всё остальное — политическая шелуха и болтовня». Вот «болтовня» с тех пор и стала основным смыслом саммитов СНГ.

Кажется, это объединение благополучно шло к естественному концу. Но тут #Россия попала, как кур в ощип. И вдруг оказалось, что СНГ России нужен. Как инструмент обхода санкций Запада и как товар на продажу старшему партнёру, который заправляет всем в ШОС. С последним всё понятно: «Продано!». А вот насчёт обхода санкций в условиях, когда почему-то не работает «Таёжный союз» и прочий ЕАЭС… Как говорится, попытка не пытка. Коли шансы на нуле, ищут злато и в золе. А утопающий хватается за соломинку.

Превратится ли она в спасательный круг — Бог весть. Но сдерут за неё новые партнёры по полной: а чего бы и не содрать-то? То есть опять придётся дорого платить. Возможно, опять кровью.

Хотя… Может, уже и правда слишком поздно?

Умерла, так умерла? ©

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