 

Норвежские исследователи обнаружили пять профессий,подверженных деменции

14.10.2023, 3:14, Разное
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Исследователи Норвегии недавно завершили корреляционное исследование, в результате которого они выявили пять профессий, которые, по их мнению, могут привести к слабоумию. Эти результаты вызывают серьезную озабоченность в профессиональной сфере и открывают двери для дальнейшего изучения данной проблемы.

Первой профессией, которая подверглась особому вниманию исследователей, стала работа на конвейере. Ритмичная и повторяющаяся деятельность в условиях монотонности может привести к снижению когнитивных способностей и умственного развития.

Вторым видом занятости, который по мнению исследователей может негативно сказаться на умственных способностях, стало длительное вождение. Подолгу пребывая в одиночестве и испытывая постоянное напряжение, водители рискуют стать жертвой интеллектуального затуманивания.


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