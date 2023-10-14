Собянин: Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе

Инвесторы построят 56 социальных объектов по московской программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что программа дает льготы инвесторам, которые возводят больницы и поликлиники, школы и детские сады, спортивные комплексы, объекты культуры.

Мэр уточнил, что сегодня в Москве строят 32 детских сада, 17 школ и две поликлиники. Запланировано четыре средних учебных заведения и учебно-воспитательный центр.

“Все объекты строители сдадут до 2027 года. Работу в этих социальных учреждениях получат больше 4600 человек”, – подчеркнул градоначальник.

По его словам, в эксплуатацию ввели уже восемь школ и детских садов. Так, во 2-м Котляковском переулке в районе Московречье-Сабурово построили школу и детсад.

Собянин напомнил, что по программе стимулирования создания рабочих мест заключено 60 соглашений. В столице появится еще 95 тысяч рабочих мест.

Напомним, что в Москве сформировали проект бюджета на 2024-2026 годы. Город направит половину средств на социальные расходы. Увеличатся пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам, вырастет минимальный размер пенсии. “Столичное здравоохранение” останется крупнейшей столичной программой.