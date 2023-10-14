 

Покров Пресвятой Богородицы – что нельзя делать 14 октября 2023 года?

14.10.2023, 2:40, Разное
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С этим церковным торжеством в России переплетаются языческие верования.
Согласно обычаю, с 14 октября начинается сезон свадеб. Для девушек, которые мечтают выйти замуж, это действительно долгожданная пора. На протяжении веков православный праздник Покров Пресвятой Богородицы дает россиянам стимул вступать в брак.

Портал ОСН передает, что в этот день незамужние особы по традиции просят Богоматерь: “Покрой землю снежком, а меня женишком”. В целом, Покров символизирует защиту человечества Высшими силами, поэтому обращаются к Пресвятой Богородицы верующие с разными целями.

Телеканал “360” верно подмечает: в этот православный праздник необходимо быть добрыми, понимающими и помогать ближним. Проживать 14 октября 2023 года следует в любви и согласии, желательно проявлять сострадание и бескорыстие ко всем живым существам. Покров Пресвятой Богородицы — повод освободить душу от скверны и наполнить ее благостью.

Версий о том, что нельзя делать сегодня, великое множество. Однако все источники, включая “Царьград”, сходятся в том, что 14 октября запрещено конфликтовать и задумывать нечистое. Любовь, свет, радость, милосердие — вот главные ориентиры для верующих, которые отмечают Покров Пресвятой Богородицы.


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