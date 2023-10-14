Мнение: О патентованных русофобах… На какой помойке их находят?

Читаю сейчас, что Парламентская ассамблея Совета Европы предложила считать Россию диктатурой, а её президенту Владимиру Путину — отказать в легитимности в случае переизбрания в 2024 году. На фото, к слову, докладчик по теме, представитель Нидерландов в ПАСЕ с 2004 года Питер Омциг. Вроде, не мальчик: больше 20 лет в международной политике.

Потом читаю саму эту резолюцию, принятую вроде бы «единогласно» — и малость охреневаю. Нет, вру: охреневаю по-крупному.

Потому что там — прекрасное. Среди кучи правильных слов о том, что «любая страна, которая продлевает срок президентских полномочий сверх обычных двух сроков по четыре или пять лет, делает большой шаг в сторону от демократии и верховенства закона» — ау, Финляндия с шестилетним и Италия с семилетним президентскими сроками, а ещё привет, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, 16 лет бессменно пробывшая на посту, — затесалось вот это. «Диктатуры представляют собой угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости своих соседей по смыслу статьи 2 Устава ООН. Российская Федерация использует акты агрессии против суверенных государств в качестве стратегии укрепления внутреннего имиджа президента, примером чего служат… чеченские войны конца 1990-х годов».

Эм-м-м. А кто и когда признал Чеченскую Республику Ичкерия, провозглашённую Джохаром Дудаевым в 1991 году, суверенным государством? Официально — ни одна страна-член ООН. Разве что частично признанный Исламский Эмират Афганистан — то есть, запрещённый в РФ «Талибан» — какие-то шаги проделал в этом направлении. И украинская Рада в 2022 году, не признавая ЧРИ де-юре, признала её де-факто временно оккупированной Россией.

И вот с таким весьма вольным подходом к международному праву депутаты ПАСЕ делают далеко идущие выводы и принимают резолюции о том, что именно Россия это международное право… нарушает! Отчасти солидаризуясь с подходами «Талибана» к этому праву.

Не, ну право слово, эти депутаты нигде не учились? С какой помойки их взяли в ПАСЕ?

Или ненависть к России любую дурь оправдывает?

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