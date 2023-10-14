 

Синдром”замороженных рук”и онемения передается по наследству

14.10.2023, 2:02, Разное
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Синдром, вызывающий замерзание и онемение рук, относится к группе генетически наследуемых заболеваний. Это состояние приводит к неприятным ощущениям и ограничению обычных движений, что значительно затрудняет повседневные задачи и активности.

Основной механизм развития синдрома заключается в нарушении нормальной реакции организма на холод. У людей, страдающих этим заболеванием, в ответ на понижение температуры кровеносные сосуды в коже рук сужаются, что приводит к ухудшению кровоснабжения. Из-за этого руки становятся холодными, ощущается онемение и даже боль.

Синдром развивается из-за нарушений в генетическом коде, передающемся от поколения к поколению. В настоящее время исследования в области генетики позволяют углубить наше понимание этого заболевания и разработать новые методы диагностики и лечения.


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