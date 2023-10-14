 

“Нельзя говорить “нельзя” – бывший солист “На-На” отмахнулся от жестких запретов

14.10.2023, 1:30, Разное
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Несколько десятилетий назад Владимир Левкин был ведущим солистом гремевшей на всю Россию группы “На-На” и “зажигал” перед молодежью на сцене. Сегодня он уже не зажигает перед молодежью, а воспитывает ее: Левкин отец двух дочерей. И, по-видимому, очень внимательный.

Как выяснилось, Владимир Левкин и его жена Марина Ичетовкина в воспитании дочери Ники стараются придерживаться демократичных взглядов, сообщает Пятый канал. На премьере мультфильма “Смешарики снимают кино” супружеская пара в один голос заявила, что никаких преград для свободы действия ребенка быть не должно. Это касается, по их мнению, и смартфонов. “Нельзя говорить “нельзя”, – считает Левкин. Бывший солист “На-На” отмахнулся от жестких запретов в отношении детей.

По мнению супруги Владимира, можно сделать этакий “хитрый” ход – занять ребенка всевозможными внешкольными кружками, чтобы времени на пустое времяпрепровождение не оставалось вовсе. Бывший “нанаевец” жену поддержал. “Музыкальная школа, рисование и сольфеджио. И вообще тогда времени не останется ни на что”, – добавил он.

Левкин отметил, что каких-то жестких правил, ограничений и запретов в их доме нет. Это, по словам певца, никогда не приводит ни к чему хорошему. “Можно сказать “не надо” и объяснить почему”, – уточнил Владимир Левкин.


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