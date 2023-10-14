 

Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность

14.10.2023, 1:30, Разное
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Слухи о непростых отношениях знаменитого на всю страну Максима Виторгана и его партнерши ходят уже давно. Еще в 2022 году на премьере фильма “Красная шапочка” было замечено странное несвойственное влюбленной паре поведение. Все увидели, что Нино Нинидзе села рядом с отцом своего сына Кириллом Плетневым, а народный любимец Максим Виторган оказался от нее поодаль.

На этом разговоры о расставании звездной пары не прекратились. Возможно, этому способствовало не слишком радушное настроение самого артиста. Но очевидно, что ждать у моря погоды Нино Нинидзе не стала и занялась собой — похорошела и принарядилась. Кроме того, в этом году она отвела сына в первый класс. Народ отмечал, что Максим Виторган с ней на праздничных снимках в День знаний замечен не был.

Отдалившись от любимых мужчин, Нино Нинидзе оказалась предоставлена сама себе, а попросту осталась одна. Однако хлопотать ей все равно приходится, если Максим Виторган в силу своего возраста и высокого статуса сам прекрасно может решить все загвоздки, то с ребенком все же иная ситуация.

Мальчик только начал учиться в школе, поэтому знаменитая мама испытывает легкое волнение. По сути возлюбленная Максима Виторгана сделала рывок неизвестность, когда доверила ребенка другим людям, ведь Нино Нинидзе привыкла лично опекать чадо, контролировать его успехи в России и за границей.

Впрочем, знаменитость полна оптимизма, о чем свидетельствует ее публикация в Telegram. Яркая блондинка снялась на камеру с улыбкой и дала понять, что смотрит вперед с позитивом. “Кажется, школа… это испытание для родителей… и все самое интересное — впереди!” – написала Нино Нинидзе россиянам. Хочется верить, что Максим Виторган хоть немного поддерживает избранницу и освещает ей путь счастливого материнства.


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