 

Ученые исследуют связи между сновидениями, мозгом и сознанием

14.10.2023, 0:50, Разное
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В мире сновидений наш мозг оказывается волшебником, творцом и актером одновременно. Он создает невероятные миры, в которых мы плаваем среди звезд, летаем без крыльев и общаемся с мертвыми. Это таинственное состояние, изучением которого занимается наука – нейрофизиология сновидений.

Традиционно образы сновидений считались просто проявлением бессвязных фантазий, витающих в голове во время сна. Однако, современные исследования раскрывают нам удивительный мир сновидений, который имеет свою внутреннюю структуру и связи с реальностью.

С ростом научных возможностей, стали доступны методы наблюдения за работой мозга во время сна. Используя электроэнцефалографию (ЭЭГ) и функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), исследователи установили, что сон состоит из набора нарушенных паттернов активности мозга.


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