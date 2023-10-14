 

Москва направит на обновление транспорта 86 млрд рублей

14.10.2023, 0:15, Новости дня
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В 2024 году Москва выделит из городского бюджета 940,5 миллиарда рублей на развитие транспортной системы. В целом в течение следующих трех лет на эти цели направят 2,8 триллиона рублей.

Приоритетом станет закупка экологически чистого транспорта. В 2024 году город потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.

Москва закупит электробусы, вагоны метро и трамваи нового поколения, а также поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).

В июле 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл электробусный парк в районе Митино. Это позволит запустить 23 новых маршрута на северо-западе столицы до конца 2024 года.

В ближайшие два года полностью завершится обновление городского трамвайного парка. За последние шесть лет столица закупила более 500 трехсекционных и односекционных российских трамваев “Витязь-Москва”.

Правительство Москвы 11 октября одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы. В ближайшие нескольких лет 13,3 триллиона рублей направят на развитие здравоохранения, образования, транспорта, социальную поддержку жителей и другие столичные программы.


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