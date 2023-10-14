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Дорожает, но не все

14.10.2023, 19:19, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в сентябре 2023 года сводный индекс потребительских цен по отношению к августу составил 100,4 процента.

В том числе: на продовольственные товары – 100,9, непродовольственные – 100,7, платные услуги населению – 99,5 процента.

Утверждается, что по отношению к декабрю 2022 года индекс (рост) потребительских цен составил 104 процента, в том числе на продовольственные товары – 102,8, непродовольственные – 102,7, платные услуги населению – 106,8 процента.

Тем не менее, стоимость минимального набора продуктов питания за месяц подешевела на 1,24 процента и составила 5180 рублей (в августе – 5245 рублей).

Больше всего выросли цены на яйца – 10,8%, масло подсолнечное – 8,9% и курицу – 5,2%.

Наиболее заметно подешевели сезонные продукты: картофель (-25,5%), морковь (-16,6%), горох и фасоль (-12,6%) и лук репчатый (-12,4%).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

510,83

639,1

638,54

-0,1%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

310,03

100,31

103,34

3,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

209,51

232,32

244,43

5,2%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

707,31

104,44

106,10

1,6%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

176,82

211,80

206,29

-2,6%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

261,45

15,06

15,25

1,3%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

811,19

120,34

121,68

1,1%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

125,35

67,13

73,12

8,9%

Маргарин, кг 

6

0,5

235,15

112,64

117,58

4,4%

Сметана, кг 

1,8

0,15

276,84

41,42

41,53

0,3%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

64,55

578,87

591,71

2,2%

Творог нежирный, кг

10

0,83

356,50

298,3

297,08

-0,4%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

706,07

143,94

147,10

2,2%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

78,67

106,55

118,01

10,8%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

73,44

122,26

122,40

0,1%

Печенье, кг 

0,7

0,06

239,63

14,50

13,98

-3,6%

Карамель, кг 

0,7

0,06

334,01

19,50

19,48

-0,1%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1409,72

59,2

58,74

-0,8%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

17,13

5,25

5,21

-0,8%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

1979,77

117,10

120,44

2,9%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

45,54

72,31

75,90

5,0%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

53,44

508,58

512,13

0,7%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,55

500,93

509,69

1,7%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

111,75

45,62

46,56

2,1%

Пшено, кг 

6

0,5

50,30

25,71

25,15

-2,2%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

53,64

33,06

32,63

-1,3%

Вермишель, кг 

6

0,5

86,07

49,26

43,04

-12,6%

Картофель, кг 

150

12,5

23,78

358,37

297,25

-17,1%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

26,12

102,31

76,18

-25,5%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

33,49

63,71

55,82

-12,4%

Морковь, кг 

35

2,92

43,90

153,44

128,04

-16,6%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

116,89

16,86

17,53

4,0%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

127,70

204,0

197,94

-3,0%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

 

5244,83

5179,85

-1,24%



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