 

Рупор кремлевской пропаганды: Котел для релокантов

13.10.2023, 23:55, Разное
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Релоканты попали в котел.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что граждане РФ уехавшие в Израиль и имеющие израильский паспорт попадают под призыв на воинскую службу на общих основаниях.
Как уточнил посол – мужчины и женщины с 18 лет обязаны служить в армии.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины», — сказал он.
По его словам, у Израиля нет статистики по репатриантам из России, так как это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал, подчеркнул Цви.

https://lenta.ru/news/2023/10/13/posol-izrailya-rasskazal-o-prizyve-repatriantov-iz-rossii/ – цинк

Как там говорили "Не могут жить в воюющей стране…"

Источник: Colonel Cassad


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