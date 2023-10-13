Предложен не дорогой способ строительства дорог на Луне

В последние годы исследования Луны стали особенно активными, и всё больше стран выражают свою заинтересованность в создании постоянной базы на спутнике Земли. Однако одной из главных проблем, стоящей перед исследованием Луны, остаётся строительство дорог для обеспечения передвижения и обеспечения логистики на поверхности спутника.

Предлагается новый и доступный способ строительства дорог на Луне, который может существенно ускорить процесс и снизить затраты. Основной идеей предложенного метода является использование уже имеющихся материалов на Луне, таких как лунный реголит.

Лунный реголит – это пыль и различные грунты, покрывающие поверхность Луны. Несмотря на то, что реголит является несколько абразивным и сложным для обработки материалом, он обладает преимуществами, которые позволяют использовать его в качестве строительного материала. Он содержит значительное количество кремния, что позволяет использовать его как основной компонент для создания каменных материалов.