 

Предложен не дорогой способ строительства дорог на Луне

13.10.2023, 23:38, Разное
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В последние годы исследования Луны стали особенно активными, и всё больше стран выражают свою заинтересованность в создании постоянной базы на спутнике Земли. Однако одной из главных проблем, стоящей перед исследованием Луны, остаётся строительство дорог для обеспечения передвижения и обеспечения логистики на поверхности спутника.

Предлагается новый и доступный способ строительства дорог на Луне, который может существенно ускорить процесс и снизить затраты. Основной идеей предложенного метода является использование уже имеющихся материалов на Луне, таких как лунный реголит.

Лунный реголит – это пыль и различные грунты, покрывающие поверхность Луны. Несмотря на то, что реголит является несколько абразивным и сложным для обработки материалом, он обладает преимуществами, которые позволяют использовать его в качестве строительного материала. Он содержит значительное количество кремния, что позволяет использовать его как основной компонент для создания каменных материалов.


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