 

Фрагмент челюсти двух миллионной давности был отнесен к Electus

13.10.2023, 23:38, Разное
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Фрагмент челюсти, возраст которого оценивается примерно в два миллиона лет, был обнаружен и приписан гоминиду, известному как Homo erectus. Это находка имеет огромное значение для антропологии и палеонтологии, поскольку позволяет нам расширить наши знания о развитии раннего человека и его эволюции.

Челюсть, найденная много лет назад в одном из местных ареалов, представляет собой крошечный и уникальный кусок загадки о нашем прошлом. Используя современные методы анализа и сравнения с другими ископаемыми находками, ученые пришли к выводу, что эта фрагментарная челюсть принадлежит эректусу.

Homo erectus, или “человек-стоячий”, был одним из ранних представителей гоминид, который жил и преуспевал в течение длительного времени. Его географический разброс был обширным, что свидетельствует о его адаптивных способностях и приспособляемости к различным условиям среды.


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