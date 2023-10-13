Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения
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Астролог предупреждает, что именно в такие моменты сама
природа действует на ваше сознательное и бессознательное. В голове каждого
человека есть скрытые, незаметные доселе энергии, находящиеся в пассивном
состоянии. Солнечное затмение, по словам Василисы Володиной, способствует их
пробуждению — и провоцирует на серьезные перепады настроения.
У сильно восприимчивых к явлениям природы людей будет
проявляться нехарактерное поведение: некоторые даже будут решаться на серьезные
перемены в своем жизненном пути. Эксперт предупредила людей, которые будут в
особой опасности — по словам Володиной, речь идет о рожденных под светом
Юпитера. Особенно это касается Рыб и Стрельцов.
“Те, кто родились с Асц в Рыбах и Стрельце, должны
насторожиться”, — предупреждает Василиса Володина.
После 14 октября для большей части этих людей наступят в жизни
серьезные изменения — тем, кому удастся устоять, тем не менее, придется
существенно переосмыслить собственные силы, включая финансовые — в свою
очередь, осознание материальных возможностей отразится на личных планах и даже
убеждениях.
Самое главное — не поддаваться панике и не делать лишних
движений: Василиса Володина настоятельно советует, тем не менее, отнестись с
должным вниманием к серьезным вкладам.
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