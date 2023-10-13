Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения

Астролог предупреждает, что именно в такие моменты сама

природа действует на ваше сознательное и бессознательное. В голове каждого

человека есть скрытые, незаметные доселе энергии, находящиеся в пассивном

состоянии. Солнечное затмение, по словам Василисы Володиной, способствует их

пробуждению — и провоцирует на серьезные перепады настроения.

У сильно восприимчивых к явлениям природы людей будет

проявляться нехарактерное поведение: некоторые даже будут решаться на серьезные

перемены в своем жизненном пути. Эксперт предупредила людей, которые будут в

особой опасности — по словам Володиной, речь идет о рожденных под светом

Юпитера. Особенно это касается Рыб и Стрельцов.

“Те, кто родились с Асц в Рыбах и Стрельце, должны

насторожиться”, — предупреждает Василиса Володина.

После 14 октября для большей части этих людей наступят в жизни

серьезные изменения — тем, кому удастся устоять, тем не менее, придется

существенно переосмыслить собственные силы, включая финансовые — в свою

очередь, осознание материальных возможностей отразится на личных планах и даже

убеждениях.

Самое главное — не поддаваться панике и не делать лишних

движений: Василиса Володина настоятельно советует, тем не менее, отнестись с

должным вниманием к серьезным вкладам.