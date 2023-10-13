“Предал”: дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину

Все началось с семьи актера Никиты Джигурды — его пара с

фигуристкой Мариной Анисиной всегда славилась своим эпатажем, кроме того,

супруги никогда не скрывали проблем в их отношениях, которые периодически

возникали. Вот и сейчас произошло недоразумение, в котором мужу и жене только

предстоит разобраться.

Марина Анисина утверждала, что лично застала измену артиста:

Джигурда якобы изменил олимпийской чемпионке прямо в их доме. Никита Борисович с

этим категорически не согласился и настаивает, что не совершал никаких

аморальных действий. По его словам: женщина оказалась в доме благодаря его

директору Евгению — а более он ничего не помнит.

Дальше — больше: Евгения просто-напросто обвинили в

педофилии. Вероятно, Никита Джигурда действительно был очень убедителен, ведь

фигуристка поверила мужу и присоединилась к обвинением в адрес директора,

который вскоре лишился работы.

Все бы хорошо, однако бывшая прима Большого театра Анастасия

Волочкова внезапно публично высказалась в пользу Евгения. Балерина не скупилась

на слова и искренне защищала мужчину и критиковала друга.

Стоит отметить, что директора Никиты Джигурды обвинили не в

чем-нибудь, а в педофилии — Анастасия Волочкова заявила, что такие слова

являются не более, чем предательством. По ее словам, несмотря на всю симпатию

к актеру, здесь она его поддержать не может никак.

“Ты предал человека. […] сейчас просто плачу”, — объявила

Анастасия Волочкова, дав понять тем самым, что ее дружба с Никитой Джигурдой дала большую трещину.

Ранее “Дни.ру” уже писали о случившейся драме в семье Никиты Джигурды.