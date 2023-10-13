 

“Предал”: дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину

13.10.2023, 23:05, Новости дня
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Все началось с семьи актера Никиты Джигурды — его пара с
фигуристкой Мариной Анисиной всегда славилась своим эпатажем, кроме того,
супруги никогда не скрывали проблем в их отношениях, которые периодически
возникали. Вот и сейчас произошло недоразумение, в котором мужу и жене только
предстоит разобраться.

Марина Анисина утверждала, что лично застала измену артиста:
Джигурда якобы изменил олимпийской чемпионке прямо в их доме. Никита Борисович с
этим категорически не согласился и настаивает, что не совершал никаких
аморальных действий. По его словам: женщина оказалась в доме благодаря его
директору Евгению — а более он ничего не помнит.

Дальше — больше: Евгения просто-напросто обвинили в
педофилии. Вероятно, Никита Джигурда действительно был очень убедителен, ведь
фигуристка поверила мужу и присоединилась к обвинением в адрес директора,
который вскоре лишился работы.

Все бы хорошо, однако бывшая прима Большого театра Анастасия
Волочкова внезапно публично высказалась в пользу Евгения. Балерина не скупилась
на слова и искренне защищала мужчину и критиковала друга.

Стоит отметить, что директора Никиты Джигурды обвинили не в
чем-нибудь, а в педофилии — Анастасия Волочкова заявила, что такие слова
являются не более, чем предательством. По ее словам, несмотря на всю симпатию
к актеру, здесь она его поддержать не может никак.

“Ты предал человека. […] сейчас просто плачу”, — объявила
Анастасия Волочкова, дав понять тем самым, что ее дружба с Никитой Джигурдой дала большую трещину.

Ранее “Дни.ру” уже писали о случившейся драме в семье Никиты Джигурды.


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