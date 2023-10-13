Мнение: Так был ли новый Гляйвиц?

Пишут, что Израиль подтягивает танки к сектору Газа – значит, военная операция начнется со дня на день. И по идее – ну как не проводить военную операцию возмездия после таких зверств, от которых содрогнулся весь мир? Если погибло около 1000 человек, среди них большинство – мирные жители, туристы, женщины и дети? Причем многие погибли еще и страшной смертью, над ними глумились и издевались. Понятно, что ярость застилает глаза.

Однако остается крайне неприятный вопрос – а как вообще такое получилось. Ведь вроде бы вся жизнь на Юге Израиля была устроена с расчетом на то, чтобы ничего подобного ни в коем случае не допустить. Начиная от Стены, которая была не просто стена, но сложнейшее электронно-техническое сооружение (стоимостью 3,5 млрд. шекелей, то есть под миллиард долларов). Вот сообщение от декабря 2021 года – прошло чуть менее 2 лет:

“Газа, Палестина, 8 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Министерство обороны Израиля объявило о завершении строительства сплошной линии укреплений с сектором Газа. Об этом сообщает издание Middle East Monitor.

По данным журналистов, стена длиной 65 километров и высотой 6 метров стала самым большим защитным сооружением в мире. Помимо стены, фортификационная система включает датчики подземной активности и систему слежения за побережьем. Линия укреплений будет оснащена системой управляемого вооружения, которое наводится на цель, используя тепловые камеры и датчики активности.

Как заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, фортификационная система призвана «не позволять ХАМАСу использовать одну из своих возможностей и создает железную стену между ним и жителями юга Израиля».

Еще цитата из сообщений двухлетней давности:

“Министерство обороны заявляет, что протяженность барьера составляет 65 км и что при его строительстве было использовано 140 000 тонн железа и стали”.

А вот очень показательная статья из CNN:

“Мертвое море, Израиль

Си-Эн-Эн

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Люди из Беэри иногда говорили, что причина, по которой израильский кибуц находится так близко к сектору Газа, заключается в том, что в противном случае он был бы слишком идеальным.

«Это была шутка, которую мы привыкли говорить, потому что Беэри такая красивая. Это место, где вы хотите, чтобы выросли ваши дети. Закат прекрасен, поля зеленые, здесь есть все, что вы хотите от места отдыха”, – сказал Лотан Пиньян в интервью CNN в среду.

Близость Беэри к Газе, которая находится всего в нескольких километрах, означает, что либеральное сообщество часто становится мишенью для ракет ХАМАСа, выпущенных из анклава, которые обычно перехватываются израильской обороной. Ракеты были единственным недостатком идиллического места, говорили Пиньян и его друзья. «Это уже не шутка», — сказал он.

Рано утром в субботу боевики ХАМАС штурмовали Беэри и оставили после себя разрушения невообразимых масштабов.

Они убили более 120 его жителей, в том числе детей, и похитили других. Они поджигали дома людей, а затем убивали их, когда они пытались спастись от жара и дыма. Мародерствовали, воровали и уничтожали все, что могли.

Все началось с сирен…”

И далее в этой статье – очень показательный момент:

“В кибуце есть свой добровольческий отряд по чрезвычайным ситуациям, около 15 человек, которые должны защищать общину от опасности до прихода армии. Поскольку армейская база находилась всего в нескольких минутах , все думали, что Армия обороны Израиля придет в любой момент. Но этого не произошло.

“Мы ждали около 20 ч – без еды, без воды, без туалета”, – сказал Лотан”.

https://edition.cnn.com/2023/10/12/middleeast/kibbutz-beeri-israel-war-intl-cmd/index.html

Си-Эн-Эн, как мы поняли с ковидных времен – специфическое СМИ, обычно работающее строго по “повестке” и хорошо умеющее закрыть глаза или исказить факты “когда Надо”. Но тут неожиданно даже они указывают на эту дикую “странность”: военная база в паре километров от кибуца, население кибуца режут какие-то толпы невесть как прорвавшихся хамасовцев – и 20 часов (!!) никто так и не приходит к ним на помощь. Как такое в принципе стало возможным?

Читаем:

“Численность Армии Израиля

По состоянию на 2023 год численность действующих военнослужащих составляет почти 170 тыс. человек, резервисты Израиля – более 460 тыс. человек”

170 тысяч человек – столько было “под ружьем” в каждый момент времени, что и называется “действующая армия” (на очень небольшой территории – по площади весь Израиль в 2 раза меньше одной Московской области). И где они все были 20 часов, когда в самом проблемном месте был совершен прорыв всего лишь одной тысячи человек?

Очень всё СТРАННО. Интересно то, что в самом Израиле “халатность” местных силовиков вообще никак не обсуждается на официальном уровне, да и в мире этот вопрос скорее замалчивается. Но вот – написала CNN, хотя ни о какой “журналистской честности” в применении к CNN говорить, понятно, не приходится. CNN пошла против мейнстрима?! Но КАК, если CNN – это по сути и есть мейнстрим?

Наверно, надо исходить из того, что CNN – это все-таки американская новостная корпорация. И, возможно, такой “взбрык” от мейнстримного СМИ сигнализирует о том, что США выступают во всей этой дьявольской “операции” в роли ведомого, и пытаются – запоздало – как-то дистанцироваться от все более туго закручивающейся “спирали ненависти” хотя бы в медийном плане.

Гляйвиц, как известно, послужил поводом для начала Второй Мировой войны. Назовут ли будущие историки “резню на границе с сектором Газа” поводом для начала Третьей – между Востоком и Западом?