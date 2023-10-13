Рупор кремлевской пропаганды: Коротко о разном. 13.10.2023

Коротко о разном. 13.10.2023

1. Подписано соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО с Киргизией. Киргизия выделит дополнительно землю в районе авиабазы Кант. Военные позиции РФ в Киргизии укрепляются.

2. Подписано соглашение о строительстве АЭС в Буркина-Фасо. Только 23% населения страны имеют доступ к электричеству. Французские колонизаторы за десятилетия господства не спешили решать эту проблему. Местные власти скорее всего буду оплачивать стройку за счет долей в добыче полезных ископаемых.

3. Законопроект об отмене ратификации договора о запрете ядерных испытаний внесен в Госдуму. Это не значит, что уже завтра начнутся испытания на Новой Земле, но дорога к ним облегчается. Уверен, в ближайшие 1-2 года такие испытания будут проведены.

4. Небензя в ООН заявил, что российская армия перешла в наступление, а украинское наступление провалилось. Так сказать прокомментировал вчерашние признания Буданова, что "наступление выбилось из графика" и статьи в западной прессе о том, что ВСУ не контролируют Работино. Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском, Авдеевском, Артемовском и Сватово-Купянском направлениях.

5. Путин еще раз подтвердил, что позиция России в происходящих событиях в Палестине это:

Мирные переговоры.Прекращение кровопролития. Создание независимой Палестины в соответствии с резолюциями ООН.

При этом еще был сделан акцент на то, что ХАМАС не может выступать как политический лидер палестинского народа. Прозрачный намек на то, что Россия как основного представителя палестинцев видит не ХАМАС, а ФАТХ. Собственно, предстоящий визит главы Палестины Махмуда Аббаса также наглядно об этом свидетельствует.

Также Путин сообщил, что несмотря на право Израиля защищаться от атак, неприемлемы угрозы организовать для Газы "блокаду Ленинграда".

Относительно поставок оружия для ХАМАС с Украины Путин отметил, что нет данных о прямых поставках оружия с Украины, но существуют утечки оружия с Украины на черный рынок (где ХАМАС обычно затаривается оружием и где скорее всего и было приобретено оружие с Украины). Виной этому большая коррупция на Украине.

6. Во Франции в "день всемирного погрома" выходец из Чечни с криками "Аллах Акбар" зарезал учителя в школе, а в Китае ножом затыкали израильского дипломата. По исламским странам катится волна протестов против Израиля. В Германии и Франции их разгоняют.

7. Путин заявил, что вообще не знает про какой-то финский трубопровод и наверное его якорем или землетрясением поломало. Трубопровод выбыл из строя до апреля 2024 года. Как раз на всю зиму. Случайные случайности.

—