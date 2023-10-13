Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция?

Накануне любимая российскими зрителями исполнительница народных песен призналась, что иногда видит на своих концертах людей, которых больше нет в живых. Самое интересное, что среди них попадаются не такие простые личности: к примеру, Надежда Кадышева наблюдала членов последней царской семьи России.

По словам клинического психолога Марины Владыкиной, человек,

переживающий сильные моральные переживания, может иногда видеть что-то

несуществующее, но тому есть разные объяснения. “Возможно, человек переживает стресс, травму или другие эмоциональные трудности, что может вызвать галлюцинации или иллюзии. Например, видения умерших людей могут быть попыткой мозга справиться с утратой или тяжелыми переживаниями”, – предположила эксперт.

Другое дело, когда страдающий от видений человек является

чрезмерно религиозным или практикует нетрадиционные духовные практики: как

правило, такие люди искренне убеждены в том, что мы можем видеть картины из

других миров и силуэты людей, более не существующих на свете. Вся мякотка

ситуации в том, что такие “явления” могут быть совершенно естественным

переживанием, но иначе воспринятым Надеждой Кадышевой в силу убеждений.

“Такие люди могут сами убедить себя в том, что видят призраков, духов, различные сущности и даже параллельные миры”, – отметила психолог.

Марина Владыкина настаивает, что самые странные и пугающие

визуальные явления могут быть восприняты неправильно, ведь человек, наблюдая

совершенно обычные визуальные эффекты, демонстрируемые зрению мозгом, уверен,

что ему явились фантомы — Надежда Кадышева вполне могла их принять за явления из совершенно других миров.

Есть и третья, более разумная причина наблюдения странных

эффектов: расстройства нейронов, вплоть до таких, казалось бы, простых, как

мигрень, могут спровоцировать подобные наблюдения. Помимо мигрени есть и более

опасные причины вроде эпилепсии, либо даже деменции. Что же происходит с

Надеждой Кадышевой?

Очень надеемся, что певица по большей части лишь подвергается

моде на потусторонние вещи и именно накручивает себя. В конце концов, многие

артисты пытаются всевозможными способами поддержать интерес к своей персоне: к

счастью, Надежда Кадышева в этом не нуждается, и мы искренне верим, что

информация про странные видения является не более, чем домыслом и

недоразумением.