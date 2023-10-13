Мнение: Гражданская война в Европе, «повторное применение ядерного оружия Россией» и штурм Кыски

1. Илон Маск озадачил европейские власти, заявив, что Европа движется в сторону гражданской войны (ссылка):



Современная политика Евросоюза и существующие миграционные тренды делают гражданскую войну в Европе неизбежной. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Так бизнесмен отреагировал на критику европейских стран со стороны политического обозревателя Константина Кисина. По его словам, они не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и «демонизируют» тех политиков, которые выступают против этого.

Интересно, делал ли мистер Маск подобные заявления про США, где миграционная и демографическая ситуация не сильно отличается от европейской? Напомню, что речь идёт о человеке, у которого есть неплохие шансы стать одним из будущих американских президентов.

2. Не только в Японии, но и в Европе проявляют поразительную словесную эквилибристику, лишь бы только не говорить вслух, какая именно страна первой и единственной в истории применила ядерное оружие (ссылка):



ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив в контексте удара по Хиросиме о якобы существующей угрозе “повторного использования ядерного оружия” Москвой, фактически перекладывает вину за первое применение атомной бомбы с США на РФ. Такое мнение высказал лидер французской партии “Патриоты” и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

“Вчера на заседании Атлантического совета Урсула фон дер Ляйен выдала прекрасное. После сожалений о гибели людей в результате взрыва ядерной бомбы в Хиросиме она заявила: “А сегодня Россия снова угрожает применить ядерное оружие”! Как же надо стараться манипулировать толпой, чтобы она поверила, что бомба в Хиросиме (и в Нагасаки) была российской, а не американской!”, – написал он, призвав к отставке еврочиновницы.

Некий русский бизнесмен рассказывал, что как-то торговал с Японией, и между делом в разговоре с японским коллегой всплыла тема Хиросимы. Японец мимоходом упомянул, что бомбу на Хиросиму сбросил СССР. Наш бизнесмен удивился, попытался объяснить, что это были американцы, предложил хотя бы в Википедию заглянуть. Лицо японца стало серым, и потомок самураев резко остановил разговор: дескать, это очень важная тема для него, как для японца, поэтому он настоятельнейше просит русского коллегу не транслировать ему ложные и обидные для японцев тезисы русской пропаганды.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

…недавно исполнилось 80 лет одной из самых знаменитых военных операций в истории – взятию острова Кыска.

Ну, это та самая великая битва американцев с японцами, на которую японцы не явились – что не помешало американцам героически потерять 102 человека убитыми, а ещё 217 ранеными и обмороженными.

Я не военный эксперт и не пытаюсь им быть. Всё, что я читал о данной битве, свидетельствует о том, что американцы не допустили ни одной серьёзной ошибки вообще: просто они штурмовали в условиях плохой погоды туманный арктический остров (и не их вина, что там всегда туман и плохая погода, а врага на месте не оказалось).

Данная история выступает величественным свидетельством того, что ЛЮБОЕ масштабное мероприятие всегда обречено на издержки и попутный ущерб, обречено выплачивать налог на неизбежные случайности, дятлизм исполнителей, неверные сведения и ошибки интерпретации.

Фокус, однако, в том, что эта самая Кыска была уже давно изолирована американским флотом, угрозы не представляла и могла быть оставлена в покое до конца войны, если б не “как же так, это наша территория, на которой (возможно) засели японцы”.

Этот факт учит нас тому, как часто источником драматических событий оказываются концепции.

Сейчас, когда концепция той же державы, как метко отметил нашумевший уличный экран в Нью-Йорке, состоит в “Stand with Urine”, трагический комизм последовательного концептуального подхода особенно очевиден.