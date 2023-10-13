 

Кембриджский университет моделирует путешествия во времени

13.10.2023, 21:20, Разное
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Ученые из Кембриджа, ведущего исследовательского центра, успешно выполнены эксперимент на создание первых в мире моделей путешествия во времени. Этот революционный шаг в области физики и науки подтверждает возможность поездки назад и вперед во времени.

Исследование, проведенное командой Кембриджского университета, было основано на теории относительности, разработанной великим Альбертом Эйнштейном. С использованием передовых методов исследования, ученые смоделировали гипотетическую машину времени, способную сдвигать объекты через временные линии.

В эксперименте было использовано сложнейшее оборудование и невероятно мощные вычислительные мощности для создания моделей путешествия во времени. Ученые смогли доказать, что в теории возможно перемещение назад и вперед во времени, однако реализация этой технологии все еще остается сложной задачей.


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