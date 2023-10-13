Microsoft и Activision Blizzard: Сделка на $68,7 млрд получила одобрение от британских регуляторов

Слияние Microsoft и Activision Blizzard, оцениваемое в $68,7 миллиардов, было одобрено британскими регуляторами, как пишет The Verge. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) выразило согласие на эту сделку после соглашения Microsoft продать права на облачный стриминг игр Activision французской компании Ubisoft, с целью уменьшения влияния на рынок.

В январе 2022 года Microsoft, владеющий игровой платформой Xbox, объявил о своем намерении приобрести Activision Blizzard. Activision Blizzard, известная своими франшизами, такими как Call of Duty, Diablo, Overwatch и Warcraft, является одним из крупнейших издателей видеоигр. Эта сделка стала одной из самых крупных в истории игровой индустрии и усилит конкуренцию с другими гигантами, такими как Sony и Nintendo.

Генеральный директор Activision Blizzard, Бобби Котик, выразил гордость за достижения компании и поздравил своих сотрудников с одобрением этой сделки.

Ожидается, что сделка будет окончательно завершена 13 октября, после чего Microsoft приобретет полные права на более чем 30 брендов Activision Blizzard.