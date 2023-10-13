Marvels Spider-Man 2: Русская озвучка теперь доступна в турецком PS Store

Утром 13 октября игрокам, оформившим предзаказ на Marvels Spider-Man 2, предоставлена возможность предварительной загрузки игры. В дополнение к основным файлам, был обнаружен русский языковой пакет, согласно информации от портала iXBT Games.

Эта полная русская локализация доступна для стран европейского региона, включая версию магазина PS Store в Турции. Это означает, что игроки, приобретшие игру в Турции, могут насладиться Marvels Spider-Man 2 с русскими субтитрами и озвучкой. Важно отметить, что первая часть Marvels Spider-Man и спин-офф о Майлсе Моралесе все еще доступны только на английском языке в этом регионе.

Marvels Spider-Man 2 представляет собой продолжение популярной серии игр о Человеке-пауке, начавшейся в 2018 году. В новой части игрокам предстоит управлять двумя персонажами – Питером Паркером и Майлзом Моралесом, которые будут сражаться с разнообразными злодеями из комиксов Marvel, включая Венома.

Полный релиз супергеройской игры запланирован на 20 октября. Стоимость Marvels Spider-Man 2 в турецком PS Store составляет 1,5 и 1,7 тысяч лир (примерно 5,2 и 5,9 тысяч рублей) за обычное и Deluxe-издание соответственно. Игра будет эксклюзивом для консоли PlayStation 5.